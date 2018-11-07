СМИ: Британия может использовать бизнесмена из России для политических игр

Москва, , 15:58 — REGNUM На сайтах влиятельного брюссельского новостного агентства EU Reporter и лондонского новостного ресурса EU Today вышли материалы, в которых говорится о письме Дениса Макшэйна, бывшего британского министра по делам Европы в правительстве Тони Блэра, министру Великобритании по государственной безопасности Бену Уоллесу. Макшейн пишет, что проживающий на территории Великобритании гражданин России Герман Горбунцов выразил опасения за свою личную безопасность, так как является ключевым свидетелем по громкому делу полковника МВД Дмитрия Захарченко. Позже, как пишет «Комсомольская правда» (01.11.18), к ним присоединился и фонд помощи людям, оказавшимся в кризисных ситуациях, расположенный в Ницце, ADEPI Foundation, также потребовавший оказать помощь и защиту беглому банкиру. «Если вернуться к обращению Макшейна, — пишет «Независимая газета», — даже эксперты и журналисты, следящие за экономическими и политическими процессами в РФ, были впечатлены этим письмом и главным образом персоной, которую решил защитить британский высокопоставленный политик. Почему же определенные круги в королевстве так боятся за жизнь этого беглого банкира и чем он может быть важен Британии?».

О Германе Горбунцове публике в очередной раз напомнило расследование дела полковника Дмитрия Захарченко. Тот, как известно, был задержан и арестован в сентябре 2016 года по обвинению в коррупции, в ходе обыска у силовика было обнаружено около 9 млрд руб. в разной валюте, а также несколько квартир, машиномест и автомобилей. Как отмечает «Газета.ру» (23.09.18), следователи по делу Захарченко сообщали о намерениях направить запрос лондонским коллегам с просьбой допросить Горбунцова, поскольку, «по данным СМИ, Горбунцов платил полковнику-миллиардеру 150 тыс. долл. в месяц за «крышу» по линии МВД».

Согласно публикации Eureporter, Денис Макшейн, в частности, пишет: «Из-за давнего интереса к России, когда я был министром иностранных дел Великобритании, я был ответственен за Россию, к нам обратились юристы, представляющие гражданина России Горбунцова… Он хорошо известен Министерству внутренних дел и столичной полиции, поскольку он был жертвой неудачной попытки убийства в марте 2012 года в Лондоне». Макшейн интересуется, существуют ли какие-то механизмы, позволяющие защитить Горбунцова.

Как напоминает «Независимая газета», «за свою жизнь Горбунцов стал участником такого огромного количества громких дел, связанных с банковской отраслью РФ и отечественными силовиками, что это, как можно предположить, делает его очень важным информатором о теневых процессах в российской экономике. СМИ еще несколько лет назад не раз почтительно-опасливо называли его «черным банкиром», но начиналось все с малого. Будущий беглый коммерсант «Герман Горбунцов еще в 80-е годы был осужден за разбойное нападение. Бизнесменом он стал в лихие 90-е, обзаведясь весьма своеобразными бизнес-партнерами вроде банкира Алексея Френкеля — того самого, что стал заказчиком убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, — писало издание «Наша версия» (16.04.12). — Годом позже он, сблизившись с банкирской семьей Антоновых, купил контрольные пакеты банков «Интерпрогресс» и «Конверсбанк-Москва». Напомним, Козлов настаивал на отзыве лицензий из банков Френкеля и Горбунцова и был в 2006 году в результате покушения убит. В 2006 году Горбунцов стал владельцем хоккейного клуба «Спартак», а директором клуба становится его близкий друг Петр Чувилин, который в 2014 году, по данным издания «Банки.ру» (05.11.18), фигурировал в деле о крупном мошенничестве в качестве подозреваемого и был арестован. Именно эти двое впоследствии стали фигурантами громкого дела, в котором значились сотрудники МВД, требовавшие крупную сумму за «крышевание» Инкредитбанка Горбунцова. В результате он, как пишет «Коммерсант» в личном деле бизнесмена, проходил потерпевшим по делу о вымогательстве 1,5 млн долл. сотрудниками департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом МВД РФ Дмитрием Целяковым и Александром Носенко — они были осуждены на шесть и пять с половиной лет лишения свободы. Также банкир оказался фигурантом еще одного крупного скандала, связанного с исчезновением из подконтрольного ему Столичного торгового банка миллиарда долларов, принадлежащих ОАО «РЖД». Как пишут «Банки.ру», по одной из версий, эти деньги были выведены через сложные схемы, в том числе, возможно, и через молдавский Универсалбанк, ранее приобретенный Горбунцовым».

«НГ» также напоминает, что в Молдавии Горбунцов сотрудничал с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком, которого некоторые называют теневым руководителем Молдавии. «Это персона тоже неоднозначная, — полагает издание, — он выступает за евроинтеграцию страны и часто критикует Россию, мешающую, по его словам, сближению Кишинева с ЕС. В молдавских СМИ эксперты не раз высказывали мнение, что он лично контролирует в республике буквально все — от судов и силовых структур до правительства и большинства в парламенте. Он же контролирует самый большой в стране медиахолдинг, в который входят наиболее рейтинговые телеканалы. По данным «Коммерсанта» (06.12.17), Плахотнюк был объявлен Россией в международный розыск по подозрению в подготовке заказного убийства молдавского предпринимателя Ренато Усатого. Однако, как пишет «Лента.ру» (11.12.17), банковская деятельность не задалась: бизнесмена обвинили в нарушении правил кредитования и объявили в международный розыск. А в Молдавии, видимо, при помощи всемогущего Плахотнюка на беглого банкира было заведено несколько уголовных дел о хищениях в особо крупных размерах».

«Согласно опубликованной молдавскими СМИ информации, с августа 2010 по январь 2011 года российскими судами было вынесено несколько решений об аресте из-за долговых исков имущества и активов Горбунцова, в том числе 15 «люксовых автомобилей», шести квартир и долей в девяти различных компаниях. По тем же сведениям, в мае 2011 года в России против Горбунцова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием поддельных банковских векселей», — отмечает «Лента.ру» в досье предпринимателя. — В феврале 2012 года власти Молдавии объявили Горбунцова в международный розыск в связи с уголовным делом, возбужденным по факту нарушения правил кредитования. По данным представителя Антикоррупционной прокуратуры Молдавии, речь шла о «хищениях в особо крупных размерах» в период его управления Universalbank».

В 2012 году в центре Лондона на банкира было совершено покушение. Как напоминает «НГ», киллер выпустил несколько пуль, и банкира даже вводили в искусственную кому, чтобы спасти ему жизнь. Пойманный впоследствии в Румынии наемный убийца Виталий Прока дал показания, что заказчиком убийства выступал бывший партнер Горбунцова, лидер Демократической партии Молдовы Плахотнюк, сообщал «Коммерсант». Молдавская прокуратура считала заказчиком пророссийского политика, лидера оппозиционной партии Ренато Усатого».

Однако через некоторое время, оправившись от покушения, Горбунцов посетил Молдавию и даже дал интервью местному каналу Publika TV, сообщает «Независимая газета». «Во время интервью Горбунцов рассказал о том, что уже встречался с Плахотнюком и пил с ним чай. Во время чаепития Горбунцов убедился, что Плахотнюк не заказывал его убийство», — отмечало, например, молдавское издание Totul. news (02.11.17). Возможно, полагает «НГ», в этот момент они объединили свои силы для борьбы против того самого пророссийского кандидата в Молдавии. Во всяком случае, информация о каком-то развитии в Молдове уголовных дел, в которых фигурировал бы Горбунцов, в публичную сферу больше не утекала, констатирует издание.

«А через некоторое время, — пишет «Независимая газета», — в интернете появился целый пул СМИ — такие как Russiagate, CrimeRussia и другие, которые издание Meduza (24.01.18) и «Новая газета» (03.02.18) связывали с Германом Горбунцовым через гонконгскую компанию Citadel Media Group Limited». «На сайте компании указано, что Russiangate — один из проектов Citadel Media Group наряду c сайтами о преступности Crime Moldova и Crime Russia. На этих ресурсах стали публиковать скандальные расследования в отношении российских чиновников и бизнесменов», — сообщало издание Znak. мom (25.01.18). — При этом среди журналистов ходили слухи, что Russiangate мог быть связан с некоторыми старшими офицерами ФСБ и МВД, с которыми был знаком Горбунцов».

Однако совсем недавно известный блогер Олег Лурье опубликовал собственное расследование, по итогам которого он предположил, что Горбунцов, как и другие бывшие россияне типа Березовского, Закаева, Скрипаля, Литвиненко, мог начать сотрудничать с британскими спецслужбами. Как пишет «Независимая газета», Лурье упоминает MI-5 (государственное ведомство британской контрразведки) и предполагает, что, возможно, именно Горбунцов причастен к расследованиям аналитической группы Bellingcat. Она, как напоминает издание, проводит расследования, используя анализ данных, полученных из открытых источников и сообщений информаторов, однако критики полагают, что зачастую группа пользуется и «сливами» различных спецслужб и групп влияния. По мнению Лурье, Горбунцов мог, используя свои связи, помогать накапывать интересную и скандальную информацию о российских чиновниках и представителях силовых структур, полагает «НГ». Например, как считает блогер, он мог предложить Bellingcat «паспорта граждан России Боширова и Петрова, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей, а также другие данные о российских гражданах». Если предположение о сотрудничестве с MI-5 верно, отмечает «Независимая», оно способно объяснить, зачем британским чиновникам понадобилось защищать Горбунцова, причем привлекая столь влиятельных политиков.

«На своем жизненном пути он, вероятно, накопил немало информации о тайных связях в российском экономическом сообществе, которая будет интересна любой влиятельной спецслужбе, не только британской. На защиту беглого бизнесмена, которого российские СМИ называли «черным банкиром», встали очень высокопоставленные люди, что заставляет задуматься о том, что это подозрение небезосновательно», — резюмирует издание.