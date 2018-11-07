Для отрубившего жене руки жителя Подмосковья прокурор запросил 17 лет

Серпухов, Московская область, , 15:56 — REGNUM К 17 годам лишения свободы попросил приговорить прокурор жителя Серпухова, отрубившего кисти рук собственной жене. Об этом сообщили 7 ноября в Серпуховском суде Московской области.

Сам обвиняемый признал вину только в причинении тяжкого вреда здоровью супруги и отвергает обвинения в похищении человека и угрозе убийством.

Ранее стало известно, что обвинение злоумышленнику предъявлены сразу по трём статьям УК РФ — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа (п. «б, з» ч. 2 ст. 111), в похищении (ч. 2 ст. 126) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119).

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года жительнице подмосковного Серпухова, пострадавшей от рук супруга, провели операцию в Германии. Вместо отрубленных кистей рук женщине сделали два протеза.

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