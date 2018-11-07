Порошенко пообещал научить Европу противостоять «русскому медведю»

Киев, , 16:02 — REGNUM Киев хорошо изучил поведение России и готов научить Европу противостоять «русскому медведю», заявил 7 ноября президент Украины Петр Порошенко, выступая на международной конференции «Уроки гибридного десятилетия».

«За эти годы мы очень хорошо изучили повадки «русского медведя. Если вы, дорогие участники конференции, готовы обороняться, спросите нас, украинцев, как это делать», — цитирует телеканал «112 Украина» Порошенко.

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Так, Порошенко в очередной раз бездоказательно обвинил Россию в попытках дестабилизации ситуации на Украине, в информационных атаках, энергетическом шантаже, а также закрытии рынка и разжигании конфликтов.

Напомним, разговоры о пресловутой агрессии России и проявлении имперских амбиций со стороны Москвы были задействованы на Украине, когда в 2014 году в Киеве потребовалось совершить вооруженный переворот и сместить легитимного на тот момент президента страны Виктора Януковича.

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После этого к власти на Украине пришли националисты, которые развязали братоубийственную войну в Донбассе и ликвидировали даже видимость правопорядка в стране. Более трех лет Порошенко продолжает нагнетать антироссийскую истерию в обществе с целью удержания своего шаткого положения, пытаясь вовлечь в нее мировое сообщество.

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