В штате Аляска лидирует кандидат в губернаторы от республиканцев

Джуно , США, 7 ноября 2018, 15:52 — REGNUM В штате Аляска после подсчета 78% бюллетеней в ходе выборов губернатора лидирует республиканец Майк Данливи. На текущий час за него проголосовали 52,5% избирателей.
К избирательным урнам пришли около 231 тысяч жителей штата. Явка составила 40,1%. В Конгрессе Аляску будет представлять член Республиканской партии США Билл Янг.
На текущее время в Конгресс прошли 163 республиканца и 133 демократа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на промежуточных выборах в Конгресс США победы одержали сразу 116 женщин-политиков.
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