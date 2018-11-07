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Игорь Додон выступит на пленарном заседании Госдумы 21 ноября

Политика

И встретится со спикером Госдумы

Игорь Додон выступит на пленарном заседании Госдумы 21 ноября
Иллюстрация: Kremlin.ru
Игорь Додон

Москва, 7 ноября 2018, 15:50 — REGNUM  Президент Молдавии Игорь Додон выступит на пленарном заседании Госдумы в ходе своего визита в РФ. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) по итогам Совета Думы, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«21 ноября планируется выступление на пленарном заседании Госдумы президента республики Молдовы Игоря Додона», — отметил Мельников.

По его словам, перед этим выступлением пройдет двусторонняя встреча Додона и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

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Российско-молдавские отношения и переговоры по Приднестровью
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