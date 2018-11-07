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Невада: в законодательное собрание штата выбран покойный владелец борделя

Политика

За него проголосовало больше, чем за кандидата от демократов

Карсон-Сити, США, 7 ноября 2018, 15:37 — REGNUM  Покойный владелец одного из публичных домов американского штата Невада Денис Хоф был избран в законодательный орган штата 6 ноября, несмотря на свою кончину, сообщает американское издание The Hill.

За Хофа, который избирался от Республиканской партии и был владельцем нескольких борделей в штате, проголосовало 68% избирателей, благодаря чему он смог обойти кандидата от Демократической партии Лесию Романов.

Как отмечает издание, Хоф скончался 16 октября после празднования своего 72-го дня рождения. По официальным данным, его смерть носила естественный характер. Из избирательных списков он не был исключен ввиду недостатка времени для нахождения нового кандидата.

По закону штата, в случае смерти избранного претендента на пост, официальные лица округа назначают ему замену.

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Выборы в США
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