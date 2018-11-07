Среда, 7 Ноября 2018 года
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Решение проблем не должно «разорять Америку» — конгрессмен

Политика

В комментариях к сообщению звучит благодарность за то, что республиканец Дэвидсон заботится об интересах страны, а не партии

Решение проблем не должно «разорять Америку» — конгрессмен
Иллюстрация: @RepWDavidson
Уоррен Дэвидсон

Колумбус, США, 7 ноября 2018, 16:13 — REGNUM  За «смиренную возможность» и далее работать в Палате представителей с юмором поблагодарил своих избирателей конгрессмен Уоррен Дэвидсон в своем твиттере:

«Благодарю тебя, Огайо, за смиренную возможность продолжать представлять наш округ в Конгрессе. У нас есть проблемы, требующие внимания, и я с нетерпением ожидаю работы над решениями, которые представляют наш округ и не разоряют Америку — финансово или морально. Свобода, экономика, безопасность».

В описании своего аккаунта Дэвидсон также указывает, что «банкротить Америку — это не милосердно».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты промежуточных выборов в Конгресс.

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