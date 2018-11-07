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Попытка продажи Украиной российского сейнера «Норд» закончилась неудачей

Политика

Всего от участников аукциона поступило 12 заявок, однако все они были отклонены

Киев, 7 ноября 2018, 15:27 — REGNUM  В ходе торгов на Украине были отклонены все заявки желающих приобрести арестованное российское рыболовецкое судно «Норд». Об этом свидетельствуют данные системы электронного аукциона OpenMarket.

Согласно материалам конкурсной заявки, аукцион был назначен на 7 ноября, всего от участников аукциона поступило 12 заявок, однако все они были отклонены. В настоящее время причина такого решения не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября домой вернулись семеро моряков из экипажа российского рыболовецкого судна «Норд», которое было незаконно задержано украинскими пограничниками в марте 2018 года.

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Захват украинскими пограничниками российского сейнера «Норд»
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