Глава МВД Италии предложил убежище для пакистанской христианки Асии Биби

Рим, , 15:20 — REGNUM Вице-премьер и глава министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини предложил помощь для пакистанской христианки Асии (Азии) Биби, обвиненной несколько лет назад в оскорблении пророка Мухаммеда, пишет портал Europa Press.

«Я хочу, чтобы женщины и дети, чьи жизни находятся в опасности, могли иметь надежное будущее в нашей или других западных странах. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы гарантировать это, — заявил Сальвини 6 ноября. — Недопустимо, чтобы в 2018 году кто-то мог лишиться жизни из-за (…) богохульства».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября был отменен смертный приговор по обвинению в богохульстве для Асии Биби. Однако женщина, мать пятерых детей, до сих пор остается в заключении, поскольку ей, а также судье и адвокату, угрожают исламисты. Известие об отмене смертного приговора привело к волнениям в Пакистане.

Адвокат Биби обратился к властям Нидерландов с просьбой предоставить убежище для нее.

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