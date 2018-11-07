Среда, 7 Ноября 2018 года
16:56:36 МСК

Глава МВД Италии предложил убежище для пакистанской христианки Асии Биби

Политика

На родине Биби угрожают расправой из-за отмены смертного приговора

Рим, 7 ноября 2018, 15:20 — REGNUM  Вице-премьер и глава министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини предложил помощь для пакистанской христианки Асии (Азии) Биби, обвиненной несколько лет назад в оскорблении пророка Мухаммеда, пишет портал Europa Press.

«Я хочу, чтобы женщины и дети, чьи жизни находятся в опасности, могли иметь надежное будущее в нашей или других западных странах. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы гарантировать это, — заявил Сальвини 6 ноября. — Недопустимо, чтобы в 2018 году кто-то мог лишиться жизни из-за (…) богохульства».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября был отменен смертный приговор по обвинению в богохульстве для Асии Биби. Однако женщина, мать пятерых детей, до сих пор остается в заключении, поскольку ей, а также судье и адвокату, угрожают исламисты. Известие об отмене смертного приговора привело к волнениям в Пакистане.

Адвокат Биби обратился к властям Нидерландов с просьбой предоставить убежище для нее.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовые протесты в Пакистане прекращены после соглашения с исламистами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить