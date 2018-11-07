В Кремле отреагировали на вопрос о фото Цеповяза с шашлыками в колонии

Москва, , 15:15 — REGNUM В Кремле пока не видели фотографий из колонии осужденного по делу о массовом убийстве в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза, на которых последний жарит шашлыки и ест деликатесные морепродукты. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, этими вопросами должны заниматься ведомства, отвечающие за функционирование пенитенциарной системы.

«Подобные публикации, наверное, должны быть предметом для интереса наших соответствующих ведомств», — подчеркнул Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по фактам нарушений осужденным членом банды «Цапки» Вячеславом Цеповязом правил внутреннего распорядка исправительного учреждения следователи СКР организовали доследственную проверку.

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