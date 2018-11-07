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Губернатор Ростовской области теперь доступен в Instagram

Политика

Василий Голубев уже поделился с подписчиками фотоснимками

Губернатор Ростовской области теперь доступен в Instagram
LoboStudioHamburg
Сети

Ростов-на-Дону, 7 ноября 2018, 15:07 — REGNUM  Губернатор Ростовской области Василий Голубев завёл свою страничку в социальной сети Instagram.

«Всех приветствую! Вот и я попал в эту социальную сеть. У меня много фотографий и материалов о нашей прекрасной Ростовской области. Случаются любопытные фото с мероприятий. Буду делиться с вами», — обратился к подписчикам донской глава.

https://www.instagram.com/p/BpzGdPJlyjw/

Голубев также выразил надежду на интересное общение с подписчиками, которых у него уже более 1 тыс. интернет-пользователей.

Губернатор уже опубликовал несколько фотоснимков. Больше всего лайков собрала серия фотографий, сделанная главой региона на малой родине — в станице Ермаковской.

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