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Эксперты ООН обнаружили в Ираке тела тысяч жертв террористов

Политика

Они были захоронены в братских могилах

Эксперты ООН обнаружили в Ираке тела тысяч жертв террористов
Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Мосул, Ирак, 7 ноября 2018, 15:08 — REGNUM  По данным ООН, в Ираке обнаружено свыше 200 братских могил на территориях прежде оккупированных боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 7 ноября Kurdistan.ru.

В захоронениях обнаружены останки тысяч людей, среди которых присутствуют женщины, старики и дети.

«Достаточно трудно установить точное количество захороненных в этих могилах. В самой крупной из них могут находиться тысячи погибших», — заявила представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Напомним, по данным ООН, в борьбе с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибло свыше 55 тыс. мирных граждан.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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