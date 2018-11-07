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В Курской облдуме освободилось место для бывшего губернатора

Политика

Один из депутатов досрочно сложил полномочия

Курск, 7 ноября 2018, 14:57 — REGNUM  Депутат Курской областной Думы шестого созыва Андрей Варичев досрочно покидает региональный парламент. Как сообщил портал Mediacity, заявление Варичева было рассмотрено в облдуме 6 ноября.

На официальном сайте регионального парламента, который не так часто обновляется, Варичев всё ещё числится депутатом. Он принимал участие в работе трёх созывов областной думы — с 2006 года. Основное место его работы — УК «Металлоинвест», в которой он является генеральным директором.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вакансия в облдуме была необходима для того, чтобы экс-губернатор Александр Михайлов — уже в качестве депутата — мог перейти на работу в Совет Федерации. В конце октября облдума приняла законопроект, по которому депутаты, избранные по партийному списку, могут повторно участвовать в распределении мандатов. При этом руководство «Единой России» уже дало понять, что такую перестановку не одобряет.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-губернатору Курской области прокладывают путь в Совфед

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