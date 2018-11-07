Президент Франции поднимется на борт авианосца «Шарль де Голль»

Париж, , 15:18 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поднимется на борт авианосца «Шарль де Голль», который недавно был отремонтирован, чтобы «встретиться с мужчинами и женщинами военно-морского флота», сообщает 7 ноября Елисейский дворец.

«Глава государства отправится в плавание на модернизированном и обновленном авианосце 14 ноября 2018 года», — говорится в заявлении официальной резиденции президента Франции.

Сообщается, что авианосец протяженностью 261 метр и высотой 75 метров оснащен двумя ядерными реакторами и может перевозить около 40 самолетов. Экипаж состоит из 1950 человек, 15% из которых — женщины.

Напомним, единственный действующий авианосец во французском военно-морском флоте, «Шарль де Голль», находился на ремонте с начала 2017 года в городе Тулон, расположенном на Лазурном берегу.