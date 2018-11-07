Беглов предложил ускорить расселение питерских коммуналок

Санкт-Петербург, , 15:03 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание города законопроект, предусматривающий изменения в целевой программе «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге».

Как сообщили 7 ноября в пресс-службе Смольного, предлагаемые изменения позволят в течение года оказать финансовое содействие в улучшении жилищных условий петербуржцам, длительное время состоящим на жилищном учете и проживающим в коммунальных квартирах.

Это должно существенно сократить число граждан, проживающих в коммуналках и нуждающихся в улучшении жилищных условий на протяжении 15 лет и более длительный срок. Им смогут оказать финансовую помощь в первоочередном порядке.

К настоящему моменту в Санкт-Петербурге остается 71,8 тысяч коммунальных квартир, в которых проживает порядка 233 тысяч семей, из них 83,7 тысяч семей состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

За 9 месяцев 2018 года социальные выплаты в рамках программы «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» были предоставлены 2 780 петербургским семьям на сумму 3 млрд 63 млн рублей.

В 2019 году на социальные выплаты в рамках программы планируется выделить 3 млрд 100 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Александр Беглов недоволен тем, что десятки тысяч горожан все еще живут в коммунальных квартирах. Об этом он заявил 30 октября на заседании правительства города. Он потребовал от чиновников ускорить программу расселения коммуналок.

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