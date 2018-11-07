В Таджикистане снова заблокированы соцсети и некоторые информационные сайты

Душанбе, , 14:50 — REGNUM С очередным ограничением доступа к основным соцсетям и месенджерам второй день сталкивается население Таджикистана, сообщает сегодня, 7 ноября, таджикистанское информационное агентство «Азия-Плюс», доступ к сайту которого на территории страны также был заблокирован.

По словам местных жителей, сбои начались во второй половине дня 6 ноября. Не работали ни социальные сети, ни даже мессенджеры — Viber, What’s App, Telegram. В службе связи, пишет портал, комментировать ситуацию не стали, но порекомендовали обратиться с вопросов в Единый коммутационный центр. Там и вовсе заявили, что ничего не знают о блокировке соцсетей и заявили буквально следующее: «Мы только предоставляем интернет своим клиентам. Блокировка и разблокировка сайтов не от нас зависит. Это могут делать и без нас».

Наблюдатели связывают очередное ограничение доступа в интернет с прошедшим 6 ноября митингом в городе Хороге. «Интернет работал хорошо, вдруг начались сбои и заблокировали Facebook и Youtube. Я сразу включил VPN и зашёл в Facebook, и увидел фотографии и видео с митинга», — рассказывают таджикистанские пользователи Сети.

Отметим, что около 12 часов дня по местному времени у здания областной администрации в Хороге начался митинг, поводом к которому стала стрельба в местности Тирчид в ночь на 5 ноября. Тогда, утверждают митингующие, командир ОМОНа республики генерал-майор Хуршед Мухаммадзода ранил троих местных жителей резиновыми пулями. Собравшиеся требовали убрать дополнительные посты и наказать виновных.

Выйдя к протестующим, Ёдгор Файзов, и.о. главы Горно-Бадахшанской автономной области, в ситуации разобраться пообещал, однако заявил, что дополнительные посты останутся до полной стабилизации обстановки.

Напомним, что усиление мер безопасности в ГБАО было введено после того, как 15 сентября 2018 года президент Эмомали Рахмон возмутился криминогенной обстановкой в городе и дал месяц на обеспечение «верховенства закона» в области, сменив позднее руководство области, областного центра, нескольких районов и местных подразделений силовых структур.