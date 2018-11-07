Архангельский депутат: от нового полпреда ждут реакции на мусорный скандал

Архангельск, , 14:49 — REGNUM Первой задачей Александра Гуцана на должности полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе должно стать обсуждение самых болевых вопросов в регионах. Для Архангельской области — это вопрос размещение твердых бытовых отходов. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил депутат Архангельского областного собрания Александр Новиков.

«Вопрос, который будоражит нашу область, — это размещение твердых бытовых отходов. Было бы правильно, если бы полпред приехал в область и пообщался по этому вопросу не только с губернатором, который, как оказалось, принял единоличное решение, не посоветовавшись ни с кем. Его ждут в областном собрании и хотят услышать позицию по данному вопросу», — заявил депутат.

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Александр Новиков также сообщил, что на общественных слушаниях по вопросу размещения в области так называемых экотехнопарков, которые состоятся 12 ноября, федеральных чиновников не будет.

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«Ни представителей Госдумы, ни представителей правительства там не будет. несмотря на коллективные обращения, поступившие депутатам и президенту. Реакции официальных лиц нет до сих пор, и у меня возникает вопрос: почему наша область не заслуживает внимания? От полпреда ждут живого участия в этом вопросе».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня указом президента РФ на должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе назначен Александр Гуцан, до сегодняшнего дня работавший заместителем генпрокурора РФ.

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