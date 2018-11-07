Трамп назвал результаты выборов «большой победой»

Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп высоко оценил 7 ноября результаты промежуточных выборов в США.

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал на своей странице в Twitter.

«Получил так много поздравлений от столь многих с нашей Большой победой вечером, в том числе из иностранных государств (друзей), которые хотели — и надеялись — переждать меня по торговым соглашениям», — отметил Трамп.

«Теперь мы можем все вернуться к работе и управиться со всеми делами», — добавил он.

Напомним, по предварительным данным, Республиканская партия, до этого обладавшая большинством в Конгрессе, потеряла палату представителей, где теперь большинство принадлежит демократам.