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По Красной площади прошел марш в честь парада 7 ноября 1941 года

Политика

Затем на Красной площади была открыта экспозиция военной техники времен Великой Отечественной войны

По Красной площади прошел марш в честь парада 7 ноября 1941 года
Иллюстрация: Mil.ru
Торжественный марш, посвящённый историческому параду на Красной площади 7 ноября 1941 года

Москва, 7 ноября 2018, 14:34 — REGNUM  В присутствии порядка семи тысяч зрителей у стен московского Кремля прошел торжественный марш, посвященный организаторами параду 7 ноября 1941 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

В самом марше приняли участие пять тысяч человек, с трибун за происходящим наблюдали ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участники ноябрьского парада 1941 года и Парада Победы 1945 года.

После марша на Красной площади была открыта экспозиция военной техники времен Великой Отечественной войны.

Следует напомнить, что парад на Красной площади 7 ноября 1941 года прошел в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, тогда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от столицы СССР, а воинские соединения прямо из центра Москвы отправлялись на фронт.

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