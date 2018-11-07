По Красной площади прошел марш в честь парада 7 ноября 1941 года

Москва, , 14:34 — REGNUM В присутствии порядка семи тысяч зрителей у стен московского Кремля прошел торжественный марш, посвященный организаторами параду 7 ноября 1941 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

В самом марше приняли участие пять тысяч человек, с трибун за происходящим наблюдали ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участники ноябрьского парада 1941 года и Парада Победы 1945 года.

После марша на Красной площади была открыта экспозиция военной техники времен Великой Отечественной войны.

Следует напомнить, что парад на Красной площади 7 ноября 1941 года прошел в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, тогда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от столицы СССР, а воинские соединения прямо из центра Москвы отправлялись на фронт.