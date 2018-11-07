В МИД РФ рассказали о роли «русских хакеров» в выборах в США

Москва, , 14:32 — REGNUM После завершения процедуры подсчёта голосов на промежуточных выборах в США снова может всплыть тема «российского вмешательства» в избирательный процесс. Этого не исключила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Комментируя выборы в Конгресс США, дипломат предложила три варианта трактовки американскими политиками итогов народного волеизъявления, однако во всех в той или иной степени присутствуют «русские хакеры».

Одна из трактовок, которая, по словам Марии Захаровой, подходит для представителей обеих партий: «Это всё русские хакеры, иначе обе палаты были бы наши».

"Выборы прошли без русских хакеров (республиканцы пояснят «потому что мы просили русских не вмешиваться», а демократы добавят «а это потому что мы давили на республиканцев»)», — такой второй вариант описала Захарова на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10218136496513592

При этом официальный представитель российского внешнедипломатического ведомства с иронией отметила и возможную смену позиции американских политиков: «Неужели, на этот раз русские хакеры не «грубо вмешивались», а «тонко сыграли»?

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Соединённых Штатах состоялись выборы в Сенат и Конгресс. Всего избиралось 35 сенаторов (треть от общего состава) и 435 конгрессменов. Согласно последним данным, Республиканская партия обеспечила себе большинство в Конгрессе США (прошли 162 республиканца и 133 демократа), а вот демократы «обеспечили» себе нижнюю палату — 14 представителей Демпартии против 11 от Республиканской партии.

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