Число сирийцев в Турции в течение 10 лет увеличится до 5 млн — прогноз

Анкара, , 14:32 — REGNUM Число проживающих на территории Турции сирийцев в ближайшие 10 лет увеличится до 5 млн. Такой прогноз публикуется в докладе турецкого омбудсмена от 7 ноября, пишет газета Sabah.

В настоящее время в Турции проживают 3,5 млн сирийцев. Но даже если война в Сирии завершится, многие из них предпочтут остаться в Турции, поскольку «начали работать и инвестировать, чувствовать себя в безопасности, и даже если их доход низок, по крайней мере, они обеспечены рабочими местами».

45% (1,4 млн) сирийцев в Турции младше 18 лет. В скором времени им предстоит обзавестись семьями. Сирийцы проживают по всей территории страны, а в лагерях беженцев — лишь 6,69%. Многие уже получили турецкое гражданство.

В связи с этим омбудсмен рекомендует выработать долгосрочную политику в отношении сирийских беженцев и создать специальный координирующий орган для сотрудничества служб миграции и чрезвычайных ситуаций, а также озаботиться строительством недорогого социального жилья.