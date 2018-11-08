Польские города задыхаются

Варшава, , 07:33 — REGNUM По итогам 2017 года смертность в Польше составила 405,6 тысячи человек, на 3,77% больше, чем в 2016 году, таковы данные польского Национального фонда здравоохранения. Эта же организация полагает, что на рост числа смертей повлияло резкое ухудшение качества воздуха. Как обсуждается эта информация в польской прессе, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

В первом месяце 2016 года в Кракове умерли 836 человек, а годом позже — уже 1181. Причем даже в теплом октябре, когда порой температура воздуха была выше 20 градусов и не требовалось топить печи, город был окутан смогом. Доктор Якуб Бартызель из Горно-металлургической академии сравнивает Краков с пылесосом, который втягивает в себя окружающий воздух, при этом в пригородах Кракова углем топят 38 000 печей, в городе имеются 600 000 автомобилей, и каждый день въезжает еще 250 000 (а выброс одной старой машины можно приравнять к выбросу угольной печи). Согласно тестам, у 505 из 2861 машины выхлопные газы превысили нормы выбросов вредных веществ, при этом число ввозимых автомобилей с пробегом растет.

В городе Ополе продавцы угля уверены в своем товаре, однако с 4 ноября вступили в силу новые правила, согласно которым продавцы угля и топливных брикетов должны предъявлять клиенту специальный сертификат качества. Это призвано ограничить продажу низкокачественного, загрязняющего воздух угля. Отказ от предоставления сертификата качества или наличие в сертификате неверных данных будут караться штрафом в размере 10 000−1 000 000 злотых или тюремным заключением на срок до пяти лет.

О других темах польской прессы читайте в статье: Польшу убивают корь с Украины и пан Смог

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