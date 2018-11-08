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Украина и Азовское море. Слабый ход с далеко идущими последствиями?

Политика

Как США подбираются к «мягкому подбрюшью» России

Украина и Азовское море. Слабый ход с далеко идущими последствиями?
НАТО

Ростов-на-Дону, 8 ноября 2018, 01:05 — REGNUM  В чем причина повышенного внимания нынешних украинских властей к «усилению военно-морской группировки в Азовском море» и не скрывается ли за этим серьезная проблема для России, рассуждает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Конечно, переброска в Бердянск двух чахлых украинских кораблей 1969 и 1973 годов выпуска не способна создать какое-либо серьезное противостояние, на возможность чего ссылаются украинские эксперты. Опыт августа 2008 года уверенно показал, что «москитный флот», который находился в распоряжении Грузии — высокоскоростные катера — ничего не смог противопоставить российским кораблям. Но украинский «оборонительный жест» может иметь далеко идущие последствия, несмотря на всю его бесполезность с точки зрения усиления обороны.

Создать военную базу на побережье Азовского моря — вот что может стать украинской целью, особенно если удастся соблазнить этим проектом американцев. А может быть, договоренность уже достигнута? И база в Бердянске обязательно состоится?

Читайте подробности: НАТО-Азов: новое сидение? новое поражение? новое старое расширение России?

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