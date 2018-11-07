Глава французской партии Вокье выступает за объединение армий Франции и ФРГ

Париж, , 14:25 — REGNUM Глава французской партии «Республиканцы» Лоран Вокье не считает предложение главы государства Эммануэля Макрона о европейской армии, «фантазией», а, наоборот, полагает, что Франции и Германии следует объединить свои армии, сообщает Le Figaro.

«Я не верю в идею создания общеевропейской федеративной армии, потому что армия требует концентрации власти. Мы уже это пробовали после Второй мировой войны и потерпели неудачу. В итоге у нас будет три самолета в Бельгии, четыре самолета в Латвии и абсолютно неэффективная армия», — отметил Лоран Вокье.

С другой стороны, он предложил, чтобы Франция и Германия вместе стали «военным инструментом» Европы, а остальные страны делали бы взносы в военные бюджеты этих двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать «настоящую европейскую армию», чтобы лучше защитить Старый Континент. По словам Макрона, лишь создав «настоящие общеевропейские вооруженные силы» можно будет защитить жителей европейских стран от надвигающейся «угрозы» со стороны РФ.

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