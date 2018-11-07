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Посол США указала Украине на приоритет американского угля над украинским

Политика

Инициативы премьер-министра Гройсмана ущемляют интересы шахтёров Пенсильвании

Киев, 7 ноября 2018, 14:29 — REGNUM  В США негативно восприняли планы украинского правительства поддержать свою угледобывающую промышленность, сообщило 7 ноября издание Strana.ua.

Журналистам стало известно о письме посла США Марии Йованович, адресованном премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. В нём Йованович требует:

«Отказаться от идеи министерства энергетики и угольной промышленности относительно приоритетности закупки электроэнергии, произведенной с использованием отечественного угля, над той, которая произведена из импортного угля».

Представитель США считает, что поддержка украинской угольной отрасли «ослабит энергобезопасность» Украины, а также может привести к повышению цен на электроэнергию. В то же время покупка угля из Пенсильвании «усиливает энергетическую безопасность» Украины.

«Меры, которые сейчас рассматриваются, видятся такими, которые ограничивают доступ Украины к мировым рынкам», — сказано в письме.

Напомним, за семь месяцев 2018 года американский антрацит составил 31% угольного импорта на Украину. Страна заплатила за него $500 млн.

Напомним, правительство Украины выделило сумму, эквивалентную $17,9 млн на покрытие убытков государственных шахт. В 2019 году на ликвидацию и содержание закрытых угольных шахт предусмотрено $23,6 млн.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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