На Урале задержан бывший мэр Миасса

Миасс, Челябинская область, , 14:03 — REGNUM В Челябинской области сотрудниками ФСБ задержан бывший мэр Миасса Станислав Третьяков. Его подозревают в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Следствие подозревает, что чиновник получил более 140 тыс. рублей в 2012 году. В обмен на них он якобы обещал выделить участок земли.

На то время Станислав Третьяков был заместителем главы города. Сейчас им занимаются сотрудники ФСБ и СКР. Пока он находится в изоляторе.

Отметим, в СИЗО с мая находится ещё один бывший мэр, Геннадий Васьков. 15 мая депутаты городского собрания отправили его в отставку.