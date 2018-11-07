Среда, 7 Ноября 2018 года
15:09:23 МСК

На Урале задержан бывший мэр Миасса

Политика

Подозревают в получении взятки

Миасс, Челябинская область, 7 ноября 2018, 14:03 — REGNUM  В Челябинской области сотрудниками ФСБ задержан бывший мэр Миасса Станислав Третьяков. Его подозревают в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Следствие подозревает, что чиновник получил более 140 тыс. рублей в 2012 году. В обмен на них он якобы обещал выделить участок земли.

На то время Станислав Третьяков был заместителем главы города. Сейчас им занимаются сотрудники ФСБ и СКР. Пока он находится в изоляторе.

Отметим, в СИЗО с мая находится ещё один бывший мэр, Геннадий Васьков. 15 мая депутаты городского собрания отправили его в отставку.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить