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Президент Турции «поужинал» в Берлине на 160 тыс. евро — СМИ

Политика

В такую сумму обошелся торжественный прием у федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Бельвю

Берлин, 7 ноября 2018, 14:06 — REGNUM  Торжественный прием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в берлинском дворце Бельвю обошелся немецким налогоплательщикам в €161 250, пишет издание Bild 7 ноября.

Это следует из ответа правительства на запрос комиссии по вопросам бюджета. Средства на государственный банкет в честь визита турецкого президента были выделены из бюджета министерства иностранных дел.

Еще не подсчитаны расходы на обеспечение безопасности. Лишь в одном Берлине было развернуто 4200 полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, первый государственный визит Эрдогана в Германию состоялся в конце сентября. В ходе визита турецкий лидер открыл главную мечеть в Кёльне.

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