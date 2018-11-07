Президент Турции «поужинал» в Берлине на 160 тыс. евро — СМИ

Берлин, 7 ноября 2018, 14:06 — REGNUM Торжественный прием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в берлинском дворце Бельвю обошелся немецким налогоплательщикам в €161 250, пишет издание Bild 7 ноября.
Это следует из ответа правительства на запрос комиссии по вопросам бюджета. Средства на государственный банкет в честь визита турецкого президента были выделены из бюджета министерства иностранных дел.
Еще не подсчитаны расходы на обеспечение безопасности. Лишь в одном Берлине было развернуто 4200 полицейских.
Как сообщало ИА REGNUM, первый государственный визит Эрдогана в Германию состоялся в конце сентября. В ходе визита турецкий лидер открыл главную мечеть в Кёльне.
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