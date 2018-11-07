В Чувашии назначен министр образования

Чебоксары, , 13:56 — REGNUM В Чувашии — новый глава регионального минобразования. Пост министра занял Сергей Кудряшов, который ранее работал первым заместителем. Соответствующий указ подписал сегодня, 7 ноября, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Сергей Кудряшов сменил на посту Александра Иванова, который проработал в должности министра образования и молодёжной политики менее полугода и добровольно попросился в отставку с формулировкой «надо дать дорогу молодым». Согласно процедуре назначения, ранее Кудряшов «прошёл собеседование» в Министерстве просвещения России.

Напомним, ранее в Чувашии был назначен исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта республики. Им стал 60-летний Михаил Богаратов, который с февраля 2015 года возглавлял федерацию футбола Чувашии. Богаратов будет назначен на должность министра «после завершения всех необходимых кадровых процедур, оформления требуемых документов».

Справка ИА REGNUM. Сергей Владимирович Кудряшов родился 26 мая 1960 года. В 1982 году окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова (специальность «Физика»), в 2001 году — Академию повышения квалификации и переподготовки работников образования России (управление человеческими ресурсами), в 2011 году — Чебоксарский кооперативный институт (управленческие компетенции деятельности руководителя), в 2017 году — Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева (профессиональная переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление»).

Первые три года после окончания ЧГУ работал учителем физики, заместителем директора Шальтямской средней школы Канашского района. Затем переехал в Чебоксары, где более десяти лет работал учителем физики, замдиректора школы № 38, а в 1996 году назначен директором школы №55. В 2001—2003 года работал начальником отдела минобразования Чувашии, в 2003—2012 годах возглавлял управление образования администрации Чебоксар. В мае 2012 года вернулся в министерство образования Чувашии, где работал заместителем министра, первым замминистра.

Является заслуженным работником образования Чувашской Республики, почётным работником общего образования России.

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