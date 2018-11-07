Макрон: маршал-коллаборационист Петен – герой, но Первой мировой войны

Париж, , 13:54 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 7 ноября, что маршал Анри Филипп Петен, возглавлявший во время Второй мировой войны коллаборационистское правительство страны, является героем первого мирового конфликта, сообщает французское издание Le Figaro.

С таким заявлением он выступил, продолжая серию визитов, приуроченных к столетней годовщине окончания Первой мировой войны.

«Маршал Петен был во время Первой мировой войны великим военным. Такова реальность нашей страны», — отметил он в интервью французским журналистам, добавив, что политическая жизнь, как и человеческая природа, обычно сложнее, чем хотелось бы некоторым.

«Можно быть великим солдатом во время Первой мировой войны и быть причастным к гнусным деяниям во время Второй», — добавил он.

Макрон подчеркнул, что его роль не в том, чтобы понимать, что шокирует тех или иных людей, или их замечания, но попытаться объяснить или убедить.

«Я всегда смотрю истории нашей страны в лицо», — заключил глава Елисейского дворца.

Напомним, после поражения Франции в июне 1940 года маршал Петен стал премьер-министром так называемого Французского государства, получившего название «режим Виши». 24 октября того же года он провел встречу с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, пообещав ему полную поддержку. Сам термин «коллаборационизм» принадлежит именно Петену, который в обращении к нации 30 октября 1940 года призвал сотрудничать с фашистскими оккупантами.