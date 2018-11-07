Экс-депутат Рады Украины Волга прибыл с вещами в СБУ

Москва, , 13:57 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга в Киеве 7 ноября приехал на допрос в СБУ по делу о госизмене. Перед допросом он вышел в эфир программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

6 ноября к Волге пришли с обыском сотрудники СБУ и вручили повестку на допрос. Экс-депутат, по его словам, проходит свидетелем по двум статьям Уголовного кодекса Украины — покушение на госпереворот и госизмена. Василий Волга ожидает изменения статуса на обвиняемого и ареста уже во время допроса.

«Со вчерашнего дня я чувствую — за мной установлено наружное наблюдение. По всей видимости, они готовятся к какому-то серьезному решению сегодня», — сказал Волга.

Он признался, что взял «на всякий случай» с собой личные вещи. Бежать с Украины, несмотря на явную угрозу, он не собирается.

«Цель этой атаки, которую я вижу — это кампания запугивания. Нечего писать, нечего призывать к протесту против повышения коммунальных тарифов, нечего требовать от них отчетности, нечего требовать прекратить войну на востоке, нечего требовать прекратить зарабатывать на этой войне. Как только ты это требуешь, как только ты становишься на гражданскую позицию, это означает, что ты преступник, и ничего, кроме как государственной измены тебе пришить нечего», — заявил бывший депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября сотрудники СБУ в Киеве взяли штурмом квартиру общественницы Елены Бережной.

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