Украинское гастарбайтерство может помешать планам евроинтеграции

Киев, , 05:40 — REGNUM Большинство украинских гастарбайтеров (60%), работающих в Польше, получают зарплату порядка 2500−3500 злотых ($660−925). Пятая часть получает меньше, 1500−2500 злотых ($400−600), и самая маленькая часть, 5%, зарабатывают даже меньше 1500 злотых. Остальные 15% получают даже больше 3500. На каком фоне пришла эта новость и что за ней стоит, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

По данным, полученным в результате опроса Personnel Service, на постоянной основе в Польше работают только 8% украинцев, а все прочие время от времени возвращаются домой для соблюдения европейского миграционного законодательства. Большинство трудовых мигрантов (50%) — мужчины, а 71% всех гастарбайтеров занимаются неквалифицированным трудом. Без официальной регистрации в Польше трудятся порядка миллиона украинцев — а, по данным польского Фонда социального страхования, за минувший квартал социальные взносы со своих заработков платили 426 тысяч украинцев.

Аналитики польского банка ПКО полагают, что миграционный потенциал Украины исчерпан, причем на это сильно повлияла возможность зарабатывать в других европейских странах, в частности, украинцы едут, помимо Польши, Чехии и Венгрии, в Германию. И для польских работодателей это проблема, которой сейчас ищутся различные решения — например, компания Budimex обещает 2000 злотых тому, кто поможет нанять 1100 сотрудников в будущем году.

По мнению эксперта по экономическим и политическим вопросам Всеволода Степанюка, ЕС начинает воспринимать Украину как поставщика дешёвой рабочей силы, и главная проблема этого в том, что именно низкий уровень жизни может помешать Украине вступить в ЕС:

«Экономика Украины разрушена. Суммы, которые ЕС придется выделять для восстановления нашей страны, просто гигантские. Соответственно, Евросоюз просто не хочет давать Украине деньги, если она туда вступит. Кроме того, в ЕС не принимают страны, где нет социального спокойствия и нет консенсуса в направлении развитии страны. Украина ни юридически, ни фактически не соответствует признакам, по которым ее должны взять в ЕС».

Так не оказывается ли предоставление украинцам возможности работать в ЕС — своего рода отступными?

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