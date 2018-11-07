Филиппины снова проявили интерес к российскому оружию — СМИ

Манила, , 13:56 — REGNUM Филиппины снова проявили интерес к российскому оружию. Ранее Манила приобрела легкие виды вооружения у Москвы. На этот раз Филиппины заинтересовались покупкой противотанкового гранатомета. Об этом сообщает Sindonews.

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Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Михаил Петухов подтвердил переговоры о покупке такого вида оружия Филиппинами.

«Известно, что около года назад филиппинские вооруженные силы нуждались в срочной помощи в войне против террористических групп, и министерство обороны России сразу же снабдило их автоматами Калашникова и винтовками Урал», — отметил Михаил Петухов.

По его словам, теперь Филиппины заинтересовались покупкой противотанкового гранатомета.

В настоящее время Михаил Петухов находится в Джакарте, чтобы возглавить российскую военную делегацию на международной выставке военной техники Indo-Defense 2018, которая продлится до 11 ноября 2018 года.

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