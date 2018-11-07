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Сноуден призвал жителей Израиля быть бдительными

Политика

Бывший сотрудник Агентства по национальной безопасности (АНБ) обеспокоен тем, что граждане становятся заложниками правительственных игр

Сноуден призвал жителей Израиля быть бдительными
Цитата из к/ф «Тотальная слежка» реж Клод Зиди. 1991. Франция
Слежка

Иерусалим, 7 ноября 2018, 13:39 — REGNUM  Бывший сотрудник Агентства по национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден призвал израильтян быть бдительными в отношении стремления еврейского государства наблюдать за жизнью своих граждан, сообщает 7 ноября Al Jazeera.

Данное заявление было сделано во время закрытой лекции, которую прочел Сноуден в Израиле. Специалист подчеркнул высокие технические возможности Тель-Авива в прослушке.

«Если мы позволяем государству следить за нами, то мы превращаемся из граждан в простых субъектов», — подчеркнул Сноуден.

Напомним, в 2013 году бывший агент АНБ Эдвард Сноуден, возмущенный работой разведывательных служб США, предал огласке секретную информацию о тайной слежке спецслужб за американскими гражданами.

В настоящее время информатору предоставлен вид на жительство в России, по некоторым данным, он проживает в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: Эдвард Сноуден прочтет закрытую лекцию в Израиле

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Зарубежная хроника
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