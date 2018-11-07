Сноуден призвал жителей Израиля быть бдительными

Иерусалим, , 13:39 — REGNUM Бывший сотрудник Агентства по национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден призвал израильтян быть бдительными в отношении стремления еврейского государства наблюдать за жизнью своих граждан, сообщает 7 ноября Al Jazeera.

Данное заявление было сделано во время закрытой лекции, которую прочел Сноуден в Израиле. Специалист подчеркнул высокие технические возможности Тель-Авива в прослушке.

«Если мы позволяем государству следить за нами, то мы превращаемся из граждан в простых субъектов», — подчеркнул Сноуден.

Напомним, в 2013 году бывший агент АНБ Эдвард Сноуден, возмущенный работой разведывательных служб США, предал огласке секретную информацию о тайной слежке спецслужб за американскими гражданами.

В настоящее время информатору предоставлен вид на жительство в России, по некоторым данным, он проживает в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: Эдвард Сноуден прочтет закрытую лекцию в Израиле