Песков о встрече Путина и Нетаньяху в Париже: «Не планировалась»

Москва, , 13:34 — REGNUM Сообщения иностранных СМИ о якобы отмене встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Париже не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос сотрудников СМИ.

«Она (встреча Путина и Нетаньяху) не могла отмениться, так как не планировалась», — отметил представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября 2018 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Париже, где пройдут памятные мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, хотел бы встретиться с главой РФ Владимиром Путиным.

Читайте также: Нетаньяху хочет поговорить с Путиным в Париже 11 ноября