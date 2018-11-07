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Песков о встрече Путина и Нетаньяху в Париже: «Не планировалась»

Политика

5 ноября 2018 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Париже хотел бы встретиться с главой РФ Владимиром Путиным

Песков о встрече Путина и Нетаньяху в Париже: «Не планировалась»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Биньямин Нетаньяху

Москва, 7 ноября 2018, 13:34 — REGNUM  Сообщения иностранных СМИ о якобы отмене встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Париже не соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос сотрудников СМИ.

«Она (встреча Путина и Нетаньяху) не могла отмениться, так как не планировалась», — отметил представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября 2018 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Париже, где пройдут памятные мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, хотел бы встретиться с главой РФ Владимиром Путиным.

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