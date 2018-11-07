СКР проверит деятельность департамента, которым руководит Глацких

Москва, , 13:32 — REGNUM Финансовая деятельность департамента молодежной политики Свердловской области будет проверена следственными органами СКР. Об этом сообщает 7 ноября пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в Следственном комитете России заподозрили департамент, которым до последнего времени руководила скандально «прославившаяся» чиновница Ольга Глацких, в возможном нецелевом расходовании бюджетных средств, направленных на поддержку одаренной молодежи.

В ведомстве добавили, что проверка возбуждена в связи с сообщениями ряда СМИ об «особенностях» расходования 131 млн рублей бюджетных средств департаментом.

«В статье ставятся вопросы, почему мероприятия с молодежью проходили не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ольга Глацких оказалась в центре скандала. На круглом столе в Кировграде она заявила о том, что государство «ничего не должно» молодёжи и не просило их родителей рожать. В настоящее время чиновница отстранена от работы решением губернатора области.

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