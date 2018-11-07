Среда, 7 Ноября 2018 года
15:09:28 МСК

«Форум рубит основы»: Песков об отказе Давоса приглашать бизнесменов из РФ

Политика

Организаторы форума в Давосе назвали Костина, Вексельберга и Дерипаску «нежелательными гостями»

Москва, 7 ноября 2018, 13:32 — REGNUM  Отказ организаторов Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе приглашать бизнесменов из России негативно отразится на самом мероприятии, заявил 7 ноября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Отторгая таких бизнесменов, форум (в Давосе) рубит свои основы», — заявил Песков.

По его словам, совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин «стали теми, кем стали, не благодаря этому форуму, а Давос стал таковым благодаря таким бизнесменам».

Напомним, ранее газета Financial Times написала, что организаторы форума в Давосе назвали Костина, а также российских миллиардеров Вексельберга и Дерипаску «нежелательными гостями». Издание утверждает, что организаторы форума попросили их не приезжать в Давос из-за американских санкций.

Читайте также: FT: Дерипаска, Вексельберг и Костин не едут в Давос из-за санкций

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Всемирный экономический форум в Давосе-2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить