«Форум рубит основы»: Песков об отказе Давоса приглашать бизнесменов из РФ

Москва, , 13:32 — REGNUM Отказ организаторов Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе приглашать бизнесменов из России негативно отразится на самом мероприятии, заявил 7 ноября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Отторгая таких бизнесменов, форум (в Давосе) рубит свои основы», — заявил Песков.

По его словам, совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин «стали теми, кем стали, не благодаря этому форуму, а Давос стал таковым благодаря таким бизнесменам».

Напомним, ранее газета Financial Times написала, что организаторы форума в Давосе назвали Костина, а также российских миллиардеров Вексельберга и Дерипаску «нежелательными гостями». Издание утверждает, что организаторы форума попросили их не приезжать в Давос из-за американских санкций.

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