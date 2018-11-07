Кто мешает Трампу поладить с РФ?

Москва, , 13:49 — REGNUM В США формируется немыслимый и противоестественный альянс истеблишмента Демократической партии США с представителями силовых структур и спецслужб, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предварительные итоги выборов в Конгресс США, которые, по всей видимости, закончились победой «демократов» в нижней палате этого законодательного органа и «республиканцев» — в верхней.

«Эта ситуация будет иметь внешнеполитическую проекцию, и здесь мы наблюдаем интересное положение, когда именно оппоненты [президента США Дональда] Трампа будут выступать в роли ястребов, хотя обычно всё-таки в этом качестве позиционируется Республиканская партия США, — сказал Шаповалов. — Более того, формируется очень интересный, немыслимый и противоестественный альянс «демократического» истеблишмента и представителей силовых структур, спецслужб».

В перспективе это, как считает Шаповалов, будет означать усиление дальнейших спекуляций по поводу России и попыток блокировать любые действия Трампа, направленные на диалог с Россией.

«Скорее всего, тема вмешательства РФ в выборы в США, несмотря на то, что она ушла на второй план, никуда не денется, и очень символично то, что сегодня вновь обсуждаются санкции в отношении РФ, — сказал Шаповалов. — Соответственно, первый поствыборный день проходит под эгидой обсуждения новых санкций в отношении Москвы. Данная ситуация конкуренции за избирателя, конфронтации и поляризации американского общества продлится до конца президентского срока Трампа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка («Единая Россия»), выборы в Сенат США и Палату представителей США показали сохранение глубокого политического кризиса в США и отсутствия консолидации американского общества.

«Самая дорогая и грязная избирательная кампания не позволила ни одной из сторон одержать убедительную победу, а это значит, что политическая война внутри США не только продолжится, но и усилится, со всеми вытекающими последствиями для американского общества и международной политики», — убеждён Железняк.

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