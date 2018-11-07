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Спикер парламента Армении не примет участия во внеочередных выборах

Политика

Скорее всего, в выборах не примет участия также лидер партии, экс-президент Армении Серж Саргсян

Спикер парламента Армении не примет участия во внеочередных выборах
Иллюстрация:  parliament.am
Ара Баблоян

Ереван, 7 ноября 2018, 13:25 — REGNUM  Республиканская партия Армении должна участвовать в предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян.

На вопрос, как он оценивает шансы партии на выборах, Баблоян ответил: «Не могу сказать, как я оцениваю, но знаю, что Республиканская партия имеет серьезный человеческий и профессиональный потенциал. Думаю, этот потенциал должен быть использован».

Бывший министр обороны Армении Виген Саркисян, который согласно армянским СМИ, возглавит список РПА на предстоящих в декабре внеочередных парламентских выборах, также считает, что партия должна принять участие в предстоящих выборах.

«Настолько состоявшаяся политическая партия после смены власти должна не «обижаться» на свой народ, а представить заявку на служение ему в новом статусе», — написал Саркисян на своей странице в Facebook.

По его словам, быть оппозицией — это не льгота, не административный рычаг и не высокая общественная позиция.

«Это почетная возможность покаяться за свои ошибки делом, а не на словах. Партия, долгое время находившаяся у власти, просто не имеет права собрать накопленный опыт, знания, профессиональную команду и уйти из общественной жизни, «умыв руки», — отметил экс-министр.

Скорее всего, в выборах не примет участия также лидер партии, экс-президент Армении Серж Саргсян.

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Внеочередные парламентские выборы в Армении
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