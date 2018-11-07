Дональда Трампа ждёт импичмент?

Москва, , 13:34 — REGNUM Предстоящие два года политическая жизнь в США будет изобиловать скандалами и противостояниями, полагает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предварительные итоги выборов в Конгресс США.

«Прежде всего, надо отметить, что эти результаты были прогнозируемыми, и в них не было какого-то сюрприза, — сказал Шаповалов. — Та ситуация, которая сложилась сейчас, называется разделенным правлением. Это специфическая для американской политической системы ситуация, при которой на промежуточных выборах либо в нижней палате, либо в целом в Конгрессе США побеждает партия оппонентов президента».

В этом смысле, как полагает политолог, нынешняя ситуация принципиально не отличается от таких же ситуаций, которые были при прежних президентах США — Бараке Обаме, Билле Клинтоне и других.

«Это стандартная история, но другое дело, что в настоящий момент её сильно подогрело очень жёсткое противостояние между [президентом США Дональдом] Трампом и его противниками, — сказал Шаповалов. — В настоящей избирательной кампании повестка «за» или «против» Трампа вышла на первое место. Она подогрела интерес и привела к тому, что явка на этих выборах была больше, чем на предыдущих промежуточных выборах».

Американское общество, по мнению Шаповалова, сильно поляризовалось, и эти выборы привели к ещё большему «раздраю».

"Будет идти эскалация напряжённости, и оставшиеся два года президентского срока Трампа будут изобиловать разного рода политического скандалами и конфронтацией между политиками, — убеждён политолог. — Не исключено, что в качестве демонстративной акции победившие в Палате представителей попробуют предъявить Трампу импичмент. Естественно, довести его до успеха им не удастся, так как Сенат контролируется Республиканской партией, которая, скорее всего, не сдаст Трампа».

Напомним, что, по предварительным итогам выборов в Конгресс США, Демократическая партия США обеспечила себе большинство в нижней палате этого законодательного органа. В то же время Республиканская партия США добилась большинства в Сенате, выиграв 51 место из 100.

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