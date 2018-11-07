Чиновники ЕС рады исходу выборов в США – Reuters

Брюссель, , 13:17 — REGNUM Первый вице-председатель Европейской комиссии Франс Тиммерманс выразил 7 ноября удовлетворение в связи с успехами противников действующего президента США Дональда Трампа на промежуточных выборах в стране, сообщает британское агентство Reuters.

«Вдохновлен избирателями в США, которые выбрали надежду, а не страх, приличие, а не грубость, инклюзивность, а не расизм, равенство, а не дискриминацию», — подчеркнул Тиммерманс, в прошлом занимавший пост премьер-министра Нидерландов.

«Они встали на защиту своих ценностей. Поэтому и мы сделаем так же», — подчеркнул он.

В ЕС продолжает подготовка к выборам в Европейский парламент, которые пройдут в мае. По поводу успеха демократов высказался и бывший министр экономики, финансов и промышленности Пьер Московиси.

«Демократы впервые за восемь лет взяли большинство в палате представителей, несмотря на сильные предвыборные махинации республиканцев», — написал он.

«Трамп прав: сегодня достигнут чудовищный успех», — напомнил чиновник слава Трампа.

На данный момент официального заявления представителя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера не последовало.

Напомним, промежуточные выборы в США прошли 6 ноября. На них, судя по предварительным данным, Демократическая партия смогла получить большинство в палате представителей, тогда как республиканцы сохранили большинство в конгрессе.