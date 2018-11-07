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Жители Мадагаскара выбирают нового президента

Политика

Все кандидаты обещают светлое будущее

Антананариву, 7 ноября 2018, 13:26 — REGNUM  Миллионы граждан Мадагаскара пришли к избирательным участкам для того, чтобы выбрать нового президента страны, сообщает 7 ноября Al Jazeera.

Основным кандидатом на высшую должность в островном государстве является действующий президент Эри Радзаунаримампианина, его конкурентами являются прежние лидеры страны Андри Радзуэлина и Марк Раваломанана.

Все трое кандидатов обещают бурный экономический рост для Мадагаскара, переживающего серьезные финансовые трудности. Оппозиция обвиняет их в коррупции и стремлении к личному обогащению.

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