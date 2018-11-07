Жители Мадагаскара выбирают нового президента

Антананариву, , 13:26 — REGNUM Миллионы граждан Мадагаскара пришли к избирательным участкам для того, чтобы выбрать нового президента страны, сообщает 7 ноября Al Jazeera.

Основным кандидатом на высшую должность в островном государстве является действующий президент Эри Радзаунаримампианина, его конкурентами являются прежние лидеры страны Андри Радзуэлина и Марк Раваломанана.

Все трое кандидатов обещают бурный экономический рост для Мадагаскара, переживающего серьезные финансовые трудности. Оппозиция обвиняет их в коррупции и стремлении к личному обогащению.

Читайте ранее в этом сюжете: Папа Римский собрался на Мадагаскар