АСЕАН и КНР прилагают усилия для решения территориального спора — CSIS

Джакарта, , 13:30 — REGNUM Начальник отдела международных отношений центра стратегических и международных исследований (CSIS) Шафиах Мухибат заявил, что государства-члены Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай прилагают все усилия для управления ситуацией в Южно-Китайском море, сообщает Antaranews.

«АСЕАН и Китай прилагают все усилия для урегулирования территориального спора и его последствий в Южно-Китайском море», — подчеркнул Шафиах Мухибат.

Специалист центра международных исследований выступил на семинаре «стратегический диалог между Германией и Индонезией», состоявшемся в аудитории центра стратегических и международных исследований в Джакарте 6 ноября 2018 года.

Шафиах Мухибат отметил, что АСЕАН и Китай добились определенного прогресса по урегулированию ситуации и уменьшению напряженности в Южно-Китайском море, особенно за последние два года.

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По его словам, АСЕАН и Китай активно сотрудничают для поддержания мира в регионе. Стороны проводят учебные мероприятия по обеспечению безопасности на море и активно участвуют в проведении семинаров-практикумов по защите морской среды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай и десять государств Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, проведут первые совместные морские учения в Южно-Китайском море.

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