В Кремле отреагировали на задержание миллиардера Рыболовлева в Монако

Москва, , 13:16 — REGNUM В Кремле пока не стали комментировать задержание в Монако российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, сославшись на то, что пока администрации президента РФ неизвестны ни обстоятельства произошедшего, ни суть обвинений в адрес предпринимателя. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля при этом отметил, что это не первый случай задержания или ареста российского предпринимателя.

«Мы традиционно относимся к каждому такому случаю с повышенным вниманием, внимательно отслеживаем новости, которые поступают, на предмет защиты законных интересов граждан Российской Федерации», — пояснил журналистам Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, о задержании властями Монако российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, который, по версии журнала Forbes, входит в топ-20 богатейших граждан России, в рамках расследования уголовного дела о коррупции и «торговле влиянием» написала французская газета Le Monde со ссылкой на источник в прокуратуре княжества. Также уточнялось, что в доме предпринимателя прошёл обыск, были задержаны и другие фигуранты дела. Посольство РФ во Франции в свою очередь запросило у властей Монако разъяснения по этому вопросу.

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