Песков об отношениях РФ и США: «Больше осложнить вряд ли получится»

Москва, , 13:12 — REGNUM Ухудшения отношений между Россией и США после промежуточных выборов в конгресс не ожидают в Кремле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предварительные результаты голосования.

«Больше осложнить (отношения между РФ и США) вряд ли получится, — сказал представитель Кремля. — И так все идет достаточно сложно».

Песков также добавил, что Москва не вмешивалась и не собирается вмешиваться в зарубежные выборы, в том числе в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, промежуточные выборы в конгресс США прошли 6 ноября 2018 года. По последним данным, в сенат прошли 11 представителей Республиканской партии и 14 демократов, в конгресс избраны 162 республиканца и 133 представителя Демократической партии США.

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