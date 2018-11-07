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В МИД РФ предупредили о возможных столкновениях в Берлине

Политика

В ведомстве отметили, что столкновения могут состояться вечером 9 ноября в районе площади Washingtonplatz

В МИД РФ предупредили о возможных столкновениях в Берлине
Полицейский заслон

Москва, 7 ноября 2018, 13:06 — REGNUM  Российских граждан, выезжающих в Германию, предупредили о необходимой предосторожности — в Берлине 9 ноября состоятся митинги ультраправых радикалов и их противников. Об этом сообщает пресс-служба департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

В ведомстве отметили, что столкновения могут состояться вечером 9 ноября в районе площади Washingtonplatz.

«Повышенные меры безопасности, ограничение движение транспорта, не исключены столкновения с силами правопорядка», — говорится в сообщении Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября стало известно, что из собравшихся в центре Берлина 60 тыс. отмечающих День германского единства, 2 тыс. представляли правых популистов и неонацистов, открыто совершающих гитлеровское приветствие.

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МИД России
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