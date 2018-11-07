Рекордное число женщин избрали в конгресс США — СМИ

Вашингтон, , 13:01 — REGNUM На промежуточных выборах в конгресс США победы одержали сразу 116 женщин-политиков. Об этом сообщает в среду, 7 ноября, газета The Washington Post.

«116 женщин одержали победы (по предварительным итогам голосования)», — передает вещатель.

Журналисты газеты отмечают, что данный показатель является рекордным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября текущего года в США состоялись промежуточные выборы в конгресс. По последним данным, в конгресс прошли 162 представителя Республиканской партии и 133 демократа, в сенат избраны 11 республиканцев и 14 представителей Демократической партии США.

Читайте также: На выборах в Иллинойсе демократы достигли крупного успеха

А также: Республиканец Митт Ромни стал сенатором от штата Юта