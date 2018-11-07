Траты чиновницы Ольги Глацких проверяют следователи по особо важным делам

Екатеринбург, , 12:55 — REGNUM Проверку трат департамента молодёжной политики Свердловской области, который возглавляет заявившая о «ненужности» молодёжи Ольга Глацких, ведёт отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующее поручение дал глава областного управления СКР Михаил Богинский, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственный орган начал проверку по факту законности расходования бюджетных денег, которые были направлены на поддержку талантливой молодёжи. Поводом для проверки стали публикации в ряде СМИ. Речь идёт о сумме в 131 млн рублей, которая была выделена департаменту молодёжной политики. Планировалось провести четыре смены для одарённых детей, через них должно было пройти 800 человек. При этом три смены были проведены не на природе, не в лагере, а в бизнес-отеле «Панорама», который якобы аффилирован с одним из свердловских депутатов. Сейчас эта информация проверяется.

Кроме того, по сведениям местных СМИ, в этом же отеле ранее было проведено несколько мероприятий департамента по молодёжной политике, который возглавляет Глацких. Эта информация также проверяется.

Напомним, ранее Ольга Глацких оказалась в центре скандала. На круглом столе в Кировграде она заявила о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать. Сейчас чиновница отстранена от работы.

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