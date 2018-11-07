Среда, 7 Ноября 2018 года
13:54:30 МСК

Путин приветствовал участников антитеррористического форума

Политика

По словам главы российского государства, в последнее время заметны попытки террористических организаций действовать в глобальном информационном пространстве

Москва, 7 ноября 2018, 12:54 — REGNUM  Приветственную телеграмму участникам совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов направил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает 7 ноября пресс-служба Кремля.

«Форум направлен на объединение мирового сообщества в противодействии терроризму при координирующей роли ООН», — говорится в тексте телеграммы.

По словам главы российского государства, в последнее время заметны попытки террористических организаций действовать в глобальном информационном пространстве.

Также Владимир Путин подчеркнул, что среди приоритетов спецслужб и правоохранителей — создание эффективной системы подавления террористических группировок — как физического, так и информационного, а также идеологического.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить