Путин приветствовал участников антитеррористического форума

Москва, , 12:54 — REGNUM Приветственную телеграмму участникам совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов направил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает 7 ноября пресс-служба Кремля.

«Форум направлен на объединение мирового сообщества в противодействии терроризму при координирующей роли ООН», — говорится в тексте телеграммы.

По словам главы российского государства, в последнее время заметны попытки террористических организаций действовать в глобальном информационном пространстве.

Также Владимир Путин подчеркнул, что среди приоритетов спецслужб и правоохранителей — создание эффективной системы подавления террористических группировок — как физического, так и информационного, а также идеологического.