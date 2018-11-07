На выборах в штате Гавайи тотально победили демократы

Гавайи, США, , 12:47 — REGNUM По результатам обработки 90% бюллетеней на должность губернатора штата Гавайи переизбирается демократ Дэвид Игэ. Он получил поддержку 62,8% избирателей.

К избирательным урнам пришли 347 тысяч жителей штата, явка составила 26,9%. По итогам голосования, Гавайи в сенате будет представлять демократ Мадзиэ Хироно, переизбранный на этот пост 70,9% голосов. В конгресс выбраны по-прежнему двое кандидатов от Демпартии США.

На текущее время в сенат избраны 11 представителей Республиканской партии США и 14 демократов, в конгресс прошли 162 республиканца и 133 демократа.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат от Демпартии, экс-министр торговли США Пенни Прицкер победила на выборах губернатора штата Иллинойс.

Читайте также: На выборах в Иллинойсе демократы достигли крупного успеха

Читайте ранее в этом сюжете: Сенатором от штата Западная Вирджиния стал демократ Джо Манчин