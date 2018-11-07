Следователи проверяют траты заявившей о ненужности молодежи чиновницы

Екатеринбург, , 12:44 — REGNUM Следователи проводят проверку после информации о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств главой департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких, которая ранее заявила, что российское государство «ничего не должно» молодежи. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба СКР.

Отмечается, что накануне ряд СМИ распространил информацию, что одна из структур, возглавляемая Глацких, получила в 2018 году 131 млн рублей на реализацию проектов по поддержке талантливой молодежи.

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Так, деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков, однако, отметили СМИ, как минимум три смены проходили в бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов регионального Заксобрания, а занятия вели обычные учителя. Кроме того, следователи проверят информацию о том, что в этом отеле проходят и другие мероприятия департамента.

Напомним, 2 ноября чиновница правительства Свердловской области Ольга Глацких заявила в эфире местного телеканала, что государство «ничего не должно» молодежи. По ее словам, подрастающему поколению «должны» лишь его родители, поскольку государство «не просило вас рожать». После этого чиновница была отправлена в отпуск.

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